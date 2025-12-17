国が推進する洋上風力の発電事業について、経済産業省が公募制度の見直し案をとりまとめました。三菱商事などが撤退した事業の再公募は来年4月以降に実施される見通しです。洋上風力事業の公募は、事業者が電気の価格を入札し、事業計画などとともに審査されます。事業者に選定された三菱商事は「採算が取れない」として撤退を表明しましたが、経済産業省では入札で高評価を得るために大幅に安い価格で入れたことなどを問題視し、