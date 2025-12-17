SG「第40回グランプリ」と並行開催のボートレース住之江SG「グランプリシリーズ」は2日目を終えた。長田頼宗（40＝東京）は前半4R、1周2Mで転覆。それでも後半9Rは1周2Mで瓜生を差して白星ゲット。“雨のち晴れ”の2日目だった。「前半は本体整備より調整が悪い方に行っていました。後半は戻してターン出口の返しがいい感じでした」と感触は上々。それでも満足はしておらず「乗り心地が欲しいので求めます。気象条件が変わる