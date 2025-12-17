東京・赤坂の個室サウナ店で２人が死亡した火災で、店の男性オーナーが警視庁に対し、事務室に設置されていた非常ボタンの受信機について、「今まで電源を入れたことがない」と説明していることが捜査関係者への取材でわかった。サウナ室の非常ボタンを押しても、警報音が鳴らない状態になっていたといい、同庁は業務上過失致死容疑を視野に、施設の管理状況を調べている。１５日に個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で発生