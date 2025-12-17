映画『国宝』の李相日監督が「第78回 野間文芸賞」、「第47回 野間文芸新人賞」、「第63回 野間児童文芸賞」、「第7回 野間出版文化賞」贈呈式に登壇し、「野間出版文化賞」を受賞しました。 【写真を見る】【李相日監督】大ヒット映画『国宝』の作家・吉田修一さんに『人生を変えていただいた』第7回 野間出版文化賞を受賞李監督は、”『国宝』は非常に膨大な800ページに及ぶ小説。脚本の打ち合わせのために取捨選択のやり