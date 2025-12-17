新潟市の古町地区で古民家を活用したレストランが12月18日、オープンします。新潟市と連携協定を結んでいる民間のプロジェクトの第一弾で17日、中原市長が現地を視察しました。18日、レストランがオープンするのは新潟市中央区の本町通9番町。古町地区のまちづくりを進める民間プロジェクトが、築80年以上の刃物店だった古民家を買い取り、レストランに改修しました。17日は中原市長が現地を視察しています。〈新潟市