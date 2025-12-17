秋田ノーザンハピネッツの仙北市出身・髙橋靖彦選手が、全日本ラート競技選手権大会の男子個人総合で優勝し、12連覇を果たしました。この結果により、来年の世界選手権への出場権を獲得しています。 大会は13日、14日に茨城県で開催されました。ラート競技は、二本のリングを床に接地させて、車輪のように前後に回転をする「直転」、どちらか一方のリングだけを床に接地させて、コインが円を描きながら