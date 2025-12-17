アサヒグループホールディングスは１７日、英酒類大手「ディアジオ」から東アフリカ事業を買収すると発表した。買収額は計約４６５４億円。人口増加と経済成長が見込める東アフリカ市場に本格進出し、海外事業を強化する。ディアジオのケニアの持ち株会社の全株式を約３６５２億円で、スピリッツの製造販売を手がける事業会社の株式５３・６８％を約１００２億円で取得する。関係当局の許可を得た上で２０２６年下期の買収完了