神奈川県内でカメラが捉えたのは、思わぬ落下物です。慌ててハンドルを切るもよけきれず、踏んでしまいました。その正体は脚立です。幸いこの時、後続車もおらず大きなトラブルには至らなかったということです。ところかわって千葉では突然の落下物で悲劇が。対向車線から現れたトラック。すると、次の瞬間…、一体何が飛んできたのでしょうか。目撃者：対向車線のトラックから灯油缶が飛んできた。（当時は）風がかなり強くて、何