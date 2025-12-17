交通安全教室に参加し、笑顔を見せる横浜ＤｅＮＡの佐野（左）と山本＝横浜市南区の横浜商高横浜ＤｅＮＡの佐野恵太外野手（３１）と山本祐大捕手（２７）が１７日、横浜市南区の横浜商高で行われた交通安全教室に出席した。同校スポーツマネジメント科の生徒約８０人の前で、自転車交通ルールについて話し合った。パネルディスカッションでは、高校生、南警察署、三井住友海上火災保険、ヘルメットメーカー「オージーケーカブ