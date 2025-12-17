大ヒット作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、略称『じゃあつく』）で黒髪・短髪の九州男児を演じた竹内涼真が、12月15日更新の自身のInstagramで別人級の激変ビジュアルを披露した。「この日、竹内さんはインスタで『薔薇をどうぞ』という文字とともに、自身の近影を投稿。ディープレッドの高級感ある薔薇を背景に、テーブルに肘をつき、カメラから目線を外して物憂げな表情をしています。着ていたのは、胸の周辺に金