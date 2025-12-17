12月17日、『Live News イット！』（フジテレビ系）が2026年春から全面リニューアルされることを、『WEB女性自身』など複数のメディアが報じた。『WEB女性自身』の記事によれば、経費削減を理由に、番組を再構成。新たな顔として、榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナが就任し、これまでキャスターを務めてきた青井実アナ、宮司愛海アナは番組を卒業するという。「2024年4月、NHKの局アナだった青井アナがフリーになり、鳴り物入りで『