ボクシングのトリプル世界戦が１７日に両国国技館で開催され、ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３＝帝拳）はＷＢＯ同級王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）に１２回判定１―２で敗れ、無念の王座陥落となった。２３歳の高見が名門帝拳ジムに初の統一王座をもたらすことはできなかった。同門の先輩・岩田翔吉から王座を奪ったサンティアゴの運動量豊富なフットワークとカウンター狙いに手こずる展開が続い