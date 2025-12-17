東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 〜24:35)。このドラマで神代大輝役を演じる杢代和人が、最終話の見どころを語った。『介護スナックベルサイユ』場面カット(C)東海テレビ○印象に残っていることは?――無事、クランクアップしました。いまの気持ちを教えてください。若手からベテランの方までいろんな世代の俳優がいて、そこに毎話ゲストが参加するという撮影は、いつも緊張感がありま