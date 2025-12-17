東京都交通局（都営地下鉄）と京浜急行電鉄は２３日から、クレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスを両社線のすべての駅で開始すると発表した。来春以降には、関東の鉄道事業者１１社局で会社間をまたぐ「相互利用」が可能となる見通し。利用者のメリットは以下の通り。▼チャージ不要・券売機不要ＳｕｉｃａやＰＡＳＭＯのような事前のチャージは一切不要となる。手持ちの「タッチ決済対応クレジットカード」や