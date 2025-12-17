今年結成２０周年を迎え、６年ぶりに大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に出場することが決まったＡＫＢ４８。元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が、大島優子との２ショットを公開し、反響を呼んでいる。１７日までに自身のインスタグラムを更新。「選べないから思い出全部載せちゃうきっとみんながみたいと思ってくれていたでしょ？ねえ優子可愛すぎない？もうさディズニープリンセスのグリーティングだよ