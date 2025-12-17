タレントの三田寛子（59）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優・中村芝翫（60）の母、雅子さん（89）に、長男の歌舞伎俳優の中村橋之助（29）の婚約者・元乃木坂46で女優の能條愛未（31）を紹介したと報告した。この日は雅子さんの89歳の誕生日。バースデーケーキの写真を投稿し「今日は中村の母のお誕生日ですおめでとうございます」と祝福。また「私は足元にも及ばないままですが婚約から約35年色々教