驚異の身体能力を見せつけた気鋭の女子レスラーが、場外への側転を加えてから放った“四次元ラ・ケブラーダ”に会場は騒然。SNSでは海外ファンから「初代タイガー・マスクのあの技だ」「いや、サスケの技だろ」と、日本の伝説的ハイフライヤーの名を挙げたリアクションが相次いだ。【映像】まるで初代タイガー？ 美女レスラー、異次元の“場外ダイブ”WWE公式アカウントが投稿した一本の動画が、世界中のファンを震撼させてい