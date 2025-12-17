12月16日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演。脅威に感じているタレントを明かした。【関連】ノブコブ吉村、44歳で結婚を決めた理由とは？「親父もそれが良かったらしくて」「親孝行の一環もある」今回の放送は“休み方改革”がテーマだが、“あまり休んでいないのではないか”と話を振られた吉村は、「休んでないですね。怖いですね、休むのが」「怖い怖い怖い怖い、この業界は」