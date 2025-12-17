サンダーランドでプレイするフランス人MFエンゾ・ル・フェー（25）はイングランドでの充実ぶりを語った。英『THE Sun』が報じている。ロリアンでプロキャリアをスタートさせ、スタッド・レンヌへの移籍を経て2024年夏にローマへ移籍した同選手。初の国外挑戦となったが、イタリアでは出場機会を得られず。公式戦全体での出場は10試合に留まった。すると、ローマ加入から半年後の冬に当時イングランドの実質2部であるチャンピオンシ