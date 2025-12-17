最高だった中田浩二FD強い鹿島を作ってほしい9年ぶりに鹿島がJ1で優勝しました。私は解説者としてその瞬間に立ち会いましたが、ホッとしている自分がいました。ファン・サポーターのみなさんも待ちわびていたと思います。声援のボリュームがすごく、レオ・セアラのゴールが決まったときはメルカリスタジアムが本当に揺れていました。優勝を成し遂げたのは監督を含むコーチングスタッフ、選手だけではなく、クラブに関わるす