アメリカン・エキスプレスは、ANAマイレージクラブへ無制限でポイント交換ができるキャンペーンを2026年1月15日から3月16日まで開催する。メンバーシップ・リワード・プラス会員限定で実施するもので、レートは2,000ポイント＝1,000マイルとなる。通常は1ポイント＝1マイル、暦年の年間以降上限は4万マイルとしている。今回のキャンペーンでは別枠、かつANA参加登録費（年間税込5,500円）の支払いなく申し込みができる。対象カード