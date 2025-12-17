日本ハムの伊藤大海投手が１７日、日本プロスポーツ大賞を受賞したドジャース・山本由伸を祝福した。世界一に輝いた２３年ＷＢＣのメンバーで、１学年下の後輩へ「すごいのにすごくなさそうにしてるのがすごい。話したら普通の後輩。でも投げたら本当にあのまますごい投手なので。いい意味でおごらないところが彼の一番尊敬するところ」。ワールドシリーズＭＶＰに輝いても変わらず謙虚な姿勢を絶賛した。この日は、金村と共に