JR九州は、豊肥線･肥後大津駅の近くに新しいオフィスビルの建設を予定しています。2027年春の完成を目指していて、17日に関係者らが着工の安全を祈願しました。 オフィスビルは駅から徒歩2分、台湾の大手半導体メーカーTSMCの第1工場まで車で約8分の場所に建設されます。また、肥後大津駅と熊本空港を結ぶアクセス鉄道が建設される予定で、駅周辺では利便性の向上やさらなるにぎわいの創出が見込まれています。