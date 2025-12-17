【漫画】本編を読むある日突然、我が子が学校に行かなくなってしまったら――そのとき、あなたはどう向き合うだろうか。『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』（とーやあきこ/KADOKAWA）は、前触れもなく唐突に「死にたい」と言って不登校になった娘と、その理由を探る母親の苦悩を通して、親子の葛藤と再生を描くセミフィクションだ。「あーあ、なんかもう…死にたいかも」優等生だった小学5年生の娘はそう呟いた日を