来年開催されるアジア大会のメイン会場となる名古屋市のパロマ瑞穂スタジアム。観客席は約3万席で建設工事の進捗は約95%完了しました。開業記念式典は来年4月18日に行われます。「ひらかれたスタジアム」をコンセプトに、着々と準備は進んでいますが、その一方で大きな課題も抱えています。 【写真を見る】来年開催のアジア大会 愛知・大村知事｢マンパワー・予算ともにいっぱいいっぱい｣ 2競技追加要請に｢ちょっと対応でき