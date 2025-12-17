前の市長、太田寛さんの死去に伴い来月11日に告示される安曇野市長選挙の立候補予定者への説明会が17日開かれ、出馬を検討している3つの陣営が出席しました。安曇野市役所で開かれた市長選挙の立候補手続きの説明会には、3陣営の関係者が出席しました。安曇野市では前の市長の太田寛さんが11月28日に亡くなり、年明けに新しい市長を選ぶ選挙が予定されています。安曇野市選挙管理員会 中村守良委員長「市長の急逝に伴いまして、今