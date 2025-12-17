中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮報道官。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京12月17日】中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮（しゅ・ほうれん）報道官は17日の記者会見で、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を海南自由貿易港が18日から開始することについて、貿易の自由化や投資促進、金融開放などに関する一連の革新的な措置は、台湾の企業や経営者に多くの機会とメリットをもたらすと表明した。報道