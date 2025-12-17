アサヒグループホールディングス本社アサヒグループホールディングスは17日、英酒類大手ディアジオから、東アフリカの酒類事業を約4650億円で買収すると発表した。アサヒがアフリカに進出するのは初めてで、主力のビール「スーパードライ」の現地展開も視野に入れる。人口増加や経済成長が期待される新興国市場を取り込み、収益力の強化を図る。買収対象は、ケニアやウガンダ、タンザニアのビールやスピリッツなどのアルコール