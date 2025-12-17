◇WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦WBA王者・高見亨介(帝拳)＜12回戦＞WBO王者 レネ・サンティアゴ(プエルトリコ) （2025年12月17日両国国技館）WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳）がWBO同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に12回判定1―2で敗れ、初防衛に失敗して王座から陥落。プロ11戦目で初黒星を喫し、名門・帝拳ジム初の王座統一を逃した。ビッグマウスを連発した23歳の挑戦は無念