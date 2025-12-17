3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！ひらめき力が問われる言葉のパズル。あなたのクリアタイムは？問題：□□くさ／わかれ□□／□□なり□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□くさわかれ□□□□なり答えを見る↓↓↓↓↓正解：みち正解は「みち」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。みちくさ（道草）わかれみち（分かれ道）みちなり（道なり）いずれも「みち」が