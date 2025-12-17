アニメ『3年Z組銀八先生』を題材にした「一番くじ 3年Z組銀八先生〜くじ流の青春がここにある！〜」が、12月20日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。【写真】土方十四郎や沖田総悟のフィギュアも！展開アイテム一覧■ラストワン賞は桂＆エリザベスのセット今回登場する「一番くじ 3年Z組銀八先生〜くじ流の青春がここにある！〜」は、作中のキャラクターを立体化したフィギュア