¤½¤ÎÈ±·¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤¤‼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀÐ±º¹¨ÌÀ¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿?¾×·â²èÁü?¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÝÜ·ªÆ¬¤¯¤ó¤âËÍ¤âÀ¸¤­¤Æ¤ë°ËÀª³¤Ï·¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢5Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¥·¡¼¥º¥ó¥¨¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÖSUPER GT HEROES¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£ÀÐ±º¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï?ÝÜ·ªÆ¬¤¯¤ó?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿GT300¥¯¥é¥¹¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¾®ÎÓÍø×ÒÅÍ¤Î»Ñ¤¬¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ë°ËÀª³¤Ï·¤¬Æþ¤ÃÂç¤­¤ÊÇò»æÂÞ¤ò