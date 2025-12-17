福岡県警戸畑署は17日、北九州市戸畑区天神1丁目付近の道路上で16日午後10時30分ごろ、帰宅中の中学生が自転車に乗った男からしばらくの間、追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20から30代で黒色短髪。白色ナイキのジャンパー、黒色長ズボン、黒色のイヤホンを装着、白っぽい自転車に乗車していたという。