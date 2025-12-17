自動車の新型車や次世代型の乗り物を集めた「ジャパンモビリティショー福岡2025」（西日本新聞社などでつくる実行委員会主催）が18日、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で開幕する。国内外の四輪22ブランド、二輪13ブランドを中心に約250台が披露される。21日まで。トヨタ自動車や日産自動車など国内の主要メーカーに加え、海外からは中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）やドイツのBMWなどが出展。最新技術を搭載した市