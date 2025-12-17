今秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が１７日、自身のインスタグラムに新規投稿。同じ花巻東出身でエンゼルス・菊池雄星投手と会食したことを明かした。菊池との２ショット写真をアップした佐々木は「先日、菊池雄星さんと監督と夕食を共にし、貴重なお時間と貴重なお話を頂きました」と記した。「雄星さんには、幼少期からお世話になり、何度も西武ドームの試合を招待