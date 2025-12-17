ポップスピアニストのハラミちゃんが、12月16日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#9に出演し、自身が持つ“音の特殊能力”について語った。番組内では、絶対音感の意外な使い分けや、著名アーティストとのエピソードが明かされ、スタジオを盛り上げた。【写真】びっくり！2025年”現在の”プリンセス天功同番組は、都市伝説系YouTuber・Naokimanのもとに、都市伝説好きの著名人が集結し、真偽不明の噂