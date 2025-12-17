物価高の影響で生活に困っている学生を支援しようと、熊本大学が食料品の無償配布をしました。食料品の無償配布は、物価高の影響で経済的に困窮している学生が学業に専念できる環境を整えようと行われました。 配布されたのはレトルト食品など16点、626人分で、独立行政法人日本学生支援機構や熊本大学基金に寄せられた寄付金、あわせて約212万円で購入されました。対象は、授業料を免除されていて事前に申請した学生です。■熊