コンビニが“遊び場”に変わります。ファミリーマートはIP＝知的財産の活用を強化し、今後、5000店舗にクレーンゲームなどを設置していくことを目指します。きょう、ファミリーマートは新たな事業などをお披露目する「ファミフェス2025」を開催し、人気キャラクターとコラボするなどIP＝知的財産を活用し、エンタメサービスを強化すると発表しました。きのうから都内の2店舗ではポケモンのアーケードゲーム機を設置。さらに、1600