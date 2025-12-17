女優大原優乃（26）が17日、都内で映画「天文館探偵物語」（諸江亮監督）公開御礼舞台あいさつに登壇した。人情に厚い探偵たちが、訳ありシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに鹿児島の繁華街・天文館の再開発問題に巻き込まれる物語。大原はシングルマザーの橋口凪を演じた。故郷の鹿児島県が舞台で、鹿児島ならではの人の温かさについて問われると「地元でトレーニングしていた時に、隣にいたはじめましてのおじさまに