シャロン・レーンさんはクルーズ船「ビラ・ビ・オデッセイ」の船室を購入した/Sharon Lane（CNN）6月半ば、クルーズ船「ビラ・ビ・オデッセイ」の船内に足を踏み入れたシャロン・レーンさんは、喜びと安堵（あんど）の気持ちで胸がいっぱいになった。「長年の夢がついに叶（かな）った」とCNN Travelに語った。これは短期のクルーズ旅行ではない。米カリフォルニア出身で77歳のレーンさんは、今後15年間この船で世界の海を巡り、日