timelesz寺西拓人（30）が17日、都内で初主演映画「天文館探偵物語」（諸江亮監督）公開御礼舞台あいさつに登壇した。人情に厚い探偵たちが、訳ありシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに鹿児島の繁華街・天文館の再開発問題に巻き込まれる物語。寺西はバーで働きながら探偵業を営む主人公、宇佐美蓮を演じた。同作の撮影後にtimeleszへの加入が決定。激動の1年を駆け抜け、「今年はいろんな方に知っていただいて、見て