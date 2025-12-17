デビュー44年目を迎えている演歌歌手原田悠里（70）が17日、東京・赤坂のライブレストラン「B−flat」でバースデーライブを昼夜2公演行った。23日が71歳の誕生日。夜公演では客席から登場。オープニグ曲「ひとり旅立ち」を歌唱しながらゆっくりとファンの間を回りながらステージへ。「昨年からライブハウスでやらせていただいています。今日は全身全霊、全力で歌います」。23年12月に死去した八代亜紀の「舟唄」もカバー。しっとり