鹿児島市の小学校前の横断歩道で16日、車が下校中の男子児童と接触しけがをさせたあと、そのまま立ち去りました。警察が車を運転していたとみられる男性から任意で話を聞いていることがわかりました。 （記者）「きのうの午後3時ごろ、車や下校の小学生が行き交う時間帯にひき逃げ事件は起きました」 鹿児島南警察署によりますと、16日午後3時ごろ、鹿児島市宇宿4丁目の市道で、横断歩道を歩いて渡っていた鹿児島市の男子児童が