故アシャさんの関連書籍を見る小野啓一駐インド大使。左はアシャさんの次男サンジェイさん＝17日、ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】朝子という日本名を持つ「インド独立の志士」で、8月に97歳で亡くなったバーラティ・アシャ・チョードリーさんへの在外公館長表彰式典が17日、首都ニューデリーの日本大使公邸で開かれた。独立後、日本語通訳を務め、両国の友好親善に貢献したと評価された。家族や親族、友人ら約20人