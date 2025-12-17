ジェネリック医薬品（後発薬）があっても先発薬を選んだ患者の追加負担について、厚生労働省は１７日、現在の倍以上に引き上げる案を厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）に示し、了承を得た。具体的な負担割合は２０２６年度の予算編成で決まり、同年度中に適用される。後発薬は先発薬（新薬）の特許が切れた後、同じ有効成分で作られる。後発薬の発売から５年以上経過している条件などを満たした先発薬につい