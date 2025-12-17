テレビ朝日系で放送されてきた特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が１７日、都内で「野間出版文化賞特別賞」を受賞し、表彰された。同シリーズは、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜、前９・３０）を最後に終了を発表。１９７５年開始の第１作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛され続けた功績が評価された。制作の東映・ドラマ事業部門長・塚田英明氏は「戦隊終了の報道に、反響の声を