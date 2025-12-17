鹿児島ユナイテッドFCは17日、DF岡崎慎(27)が2025シーズン限りで現役を引退することを発表した。東京都出身の岡崎はFC東京のアカデミーで育ち、2017年にトップチーム昇格。清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜でもプレーし、今季から鹿児島に加入した。鹿児島ではセンターバックを主戦場に、J3リーグ戦16試合の出場で1得点をマーク。5位でのJ2昇格プレーオフ進出に貢献したが、チームは準決勝で敗れてJ2復帰を逃した。国