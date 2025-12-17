鶴岡市によりますと、17日の午前11時40分ごろ、山形県鶴岡市堅苔沢葭浦地内で、国道7号を横断するクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】クマが国道を横断鶴岡市堅苔沢市が注意呼びかけ（山形） その後、クマは東の山の中へ入っていったということです。 クマの体長はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。