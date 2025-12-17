秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループ、WHITE SCORPIONが17日、スカパー！冠番組「WHITE SCORPIONのSCORPISM」の収録取材会を都内の同局で行った。「1年の振り返り回」として、1年の成長を語り合った。来年1月27日深夜0時半放送。先ごろデビュー2周年ライブを行い、それぞれが「自分を解放して楽しめた」「チケットが完売でうれしかった」などと成長を実感。キャプテンに就任したばかりのAOI（21）は、2026年の抱