フジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、新曲「ソラネコ」を12月26日(金)に配信リリースすることが決定した。新曲「ソラネコ」は山内総一郎が作詞作曲を手がけており、孤独の中で出会った小さな光を道標に、境界を越えていく力強さを幻想的な物語として描いた疾走感のあるバンドアンサンブルと流麗なストリングスが呼応するミディアムアップナンバー。▲ジャケットさらに、本楽曲のリリースを皮切りに、3ヶ月連続配信す